Luigi Larizza sarà il nuovo segretario generale verdeblù: sostituirà Omar Pezzotti

Luigi Larizza sarà il nuovo segretario generale del club del basso Garda (sostituirà Omar Pezzotti). Feralpisalò Srl ha comunicato chesarà il nuovodel club del basso Garda (sostituirà Omar Pezzotti).

Larizza, operativo dal prossimo 4 gennaio 2021, vanta una ventennale esperienza tra i professionisti (in Serie A e B) in grado di offrirgli una visione completa delle varie aree di competenza dell’azienda calcio. Originario di Reggio Calabria, laureato in Economia e in possesso del tesserino di direttore sportivo ottenuto a Coverciano, ha iniziato nel 2002 nell’area marketing e comunicazione del Messina (dal 2012 al 2019 in forza alla Reggina, Catania, Brescia, Arzachena e Carpi).