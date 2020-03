L’Uefa ferma Champions ed Europa League per l’emergenza Coronavirus

Una immagine del pallone Adidas per la finale Uefa Champions League 2020 (si terrà a Istanbul in Turchia)

L’Uefa ha ufficializzato lo stop a tutte le partite di Champions ed Europa League valide per gli ottavi di finale previste la prossima settimana. La decisione, sottolinea la BBC, è stata presa dopo una riunione in conference call con i rappresentanti delle 55 federzioni e delle leghe nazionali. la riunione è stata aggiornata a martedì prossimo per valutare ulteriori provvedimenti.

Inoltre tutto il calcio inglese, dalla nazionale alla Premier League fino alle serie minori, si fermerà almeno fino al 3 aprile. La decisione è stata ufficializzata al termine di un vertice d’emergenza tra i vertici della Federcalcio inglese, di Premier League e English Football League. (fonte: Ansa).