L’UDINESE CALCIO VESTIRA’ MULISH PER LE PROSSIME DUE STAGIONI 

(di Fabio Sesti) – L’Udinese calcio ha annunciato una nuova partnership con Mulish, brand sartoriale campano che sarà Official Formal Wear partner del club per le prossime due stagioni. L’azienda di Grumo Nevano vestirà i bianconeri per le occasioni formali e le partite ufficiali. La divisa prevede un abito grigio gessato abbinato ad una shirt bianca loggata Mulish nella sua versione primavera/estate e ad un dolce vita bianco nella versione invernale. Per le occasioni formali, invece, l’abito viene abbinato ad una classica camicia bianca. Il tessuto scelto da Udinese Calcio insieme a Mulish è il jersey in cotone, in grado di garantire il massimo del confort e, al tempo stesso, dell’eleganza pensato in base alle esigenze di comodità dei calciatori.

Carlo Ancelotti ed Elisabetta Gregoraci sono i testimonial della linea uomo e donna Mulish.

“Siamo estremamente felici di legarci per i prossimi due anni a Mulish” – ha sottolineato il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – “che garantisce al nostro staff e ai nostri calciatori un look moderno e, contemporaneamente, elegante”.

“Siamo davvero onorati di avere stipulato questa partnership con l’Udinese Calcio”, ha detto invece il patron di Mulish Daniele Gervasio. “Abbiamo visto, sin dall’inizio, nel progetto Udinese Calcio una straordinaria sinergia e comunanza di valori con Mulish: passione, dedizione e voglia di eccellere. Questa visione comune ci ha convinto come azienda a legare il nostro brand ad una squadra come l’Udinese, con un glorioso passato ed un futuro brillante e ricco di soddisfazioni”.