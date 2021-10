ELEVEN SPORTS SI ASSICURA I DIRITTI TV DELLA PREMIER LEAGUE IN PORTOGALLO 

(di Fabio Sesti) – Eleven Sports, l’emittente televisiva in abbonamento di proprietà della Aser Ventures di Andrea Radrizzani, nata nel 2015 e attiva dal 2018 anche in Portogallo, si è assicurata i diritti di trasmissione della Premier League sul mercato lusitano per tre campionati. La partnership partirà dal prossimo anno e proseguirà fino alla fine della stagione 2024/25. Eleven Sports Portugal fornirà una copertura live e in esclusiva di ogni partita della Premier League attraverso i suoi canali lineari e direct-to-consumer (D2C), integrandola con analisi, commenti e interviste.

Sarà la prima volta che tutte le 380 partite di ogni stagione della Premier League saranno rese disponibili ai fan in diretta in Portogallo. Gli appassionati potranno così seguire le fortune della vasta rappresentanza di calciatori portoghesi in Premier League, che comprende ovviamente Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes nelle fila del Manchester United FC ma anche l’allenatore del Tottenham Hotspur FC Nuno Espírito Santo e i vari Bernardo Silva e Ruben Dias del Manchester City FC, Diogo Jota del Liverpool FC, João Moutinho e Ruben Neves del Wolverhampton Wanderers FC.

L’accordo si aggiunge alla vasta offerta di calcio di Eleven in Portogallo, dove trasmette già la Uefa Champions League, la Bundesliga tedesca, LaLiga spagnola e la Ligue 1 francese.