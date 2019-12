L’OSASUNA FESTEGGIA IL SUO CENTENARIO CON UNO STADIO RINNOVATO E UNO STEMMA CELEBRATIVO

(di Marco Casalone) – Il CA Osasuna (La Liga), si prepara a vivere un’annata storica: nel 2020 infatti, ricorrerà il centesimo anniversario della sua fondazione e la società di Pamplona sta cominciando a svelare i numerosi eventi in programma.

Le celebrazioni raggiungeranno l’apice nel mese di ottobre ed in particolare sabato 24, quando in concomitanza con la data esatta del compleanno del club dovrebbe svolgersi l’inaugurazione del nuovo stadio El Sadar, interamente rinnovato dopo i lavori di ristrutturazione iniziati nello scorso mese di ottobre e che si protrarranno fino all’inizio della stagione 2020/2021.

“Il 24 ottobre sarà un sabato, quindi dovrebbe essere in programma un turno di campionato e chiederemo alla lega di poter disputare una partita in casa per poter inaugurare ufficialmente il nuovo stadio” ha dichiarato il presidente dell’Osasuna Luis Sabalza Iriarte“Ovviamente la nostra speranza è quella di poter ospitare un match della Liga, non sarebbe ugualmente bello celebrare un traguardo così importante in Segunda Division, ma io voglio essere ottimista e sono sicuro che sarà un grande spettacolo.

La scelta dei soci è ricaduta sul progetto di ristrutturazione rinominato “Red Wall” e presentato da OFS Architects (uno dei più importanti studi di architettura spagnoli), per il quale sono stati stanziati 16 milioni di euro e che prevede un’estensione della capienza fino a 24.500 posti (contro i 18.000 attuali) di cui quasi 1.500, quelli in corrispondenza del settore sud, esclusivamente in piedi per soddisfare un’esplicita richiesta dei tifosi rojillaspiù appassionati.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della società è stato recentemente svelato anche uno stemma commemorativo, presentato ai fan con una cerimonia alla presenza dei capitani della squadra maschile e femminile, Oier Sanjurjoe Mai Garde.