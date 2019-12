Supercoppa Italiana, Coca-Cola diventa title sponsor

(di Gregorio Scaglioli) – La Lega calcio di Serie A ha stipulato un contratto di sponsorizzazione con Coca-Cola che diventa il title sponsor della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio in programma il prossimo 22 dicembre a Riyadh, in Arabia Saudita; il nome della competizione diventa così Coca-Cola Supercup.

Coca-Cola è già presente all’interno del mondo del calcio come sponsor di squadre come Juventus o eventi come la Coppa del Mondo di Rugby 2015 o ancora Euro 2020.