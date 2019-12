Al via l’Atleticom We Run Rome 2019

«La nostra gara è ormai un grande classico della città – ha esordito il presidente di Atleticom Camillo Franchi Scarselli – ed è senza dubbio una delle corse più belle dell’anno. 10.000 metri tutti nel centro storico di Roma e ogni anno un fiume di atleti vestiti con un colore diverso, quest’anno sarà l’azzurro. Le iscrizioni sono ancora aperte. Puntiamo al sold out, ovvero 10.000 iscritti».

Presente anche l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma Daniele Frongia che ha ribadito il proprio affetto per questa gara: «La nona edizione di We Run Rome è davvero il modo migliore per concludere l’anno e iniziare alla grande il 2020. È una manifestazione ormai entrata nel cuore dei romani ma soprattutto nel mio ed infatti anche quest’anno sarà presente all’Expo allestito nello Stadio delle Terme di Caracalla per testimoniare la mia vicinanza ad una gara così importante per Roma».

Dello stesso tenore le parole di Roberto Tavani, in rappresentanza della Regione Lazio: «È stata una grande intuizione quella di organizzare un evento sportivo in occasione di una giornata così particolare come il 31 Dicembre, per questo motivo la Regione Lazio ha deciso di sostenerla già da qualche anno. Nel corso di questa edizione daremo l’opportunità a 200 ragazzi dai 16 ai 29 anni d’iscriversi gratuitamente attraverso l’app Lazio Youth Card e abbiamo chiesto agli organizzatori d’inserirla nel programma delle Feste delle Meraviglie della Regione Lazio, il contenitore delle manifestazioni non solo sportive che abbiamo ha messo in campo per le feste natalizie».

L’anno scorso ben 9300 atleti alla partenza hanno accompagnato al traguardo l’azzurro Daniele Meucci, chiamato quest’anno a difendere il titolo conquistato nel 2018 al termine di una straordinaria rimonta che ha esaltato i tantissimi appassionati presenti lungo tutto il percorso. In campo femminile il successo è andato alla favoritissima della vigilia Lonah Chemtai Salpeter.

La lista ufficiale dei top atleti ai nastri di partenza dell’Atleticom We Run Rome 2019 sarà comunicata nei prossimi giorni.

IX edizione dell’Atleticom We Run Rome 2019. A partire dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, la Sapienza Università e l’Inail con il progetto “Sense Risc Project”. L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema indossabile in grado di monitorare parametri vitali e capace di allertare il runner per prevenire incidenti. I sensori posti sulla maglietta, in nanomateriali a base di grafene, registrano i movimenti della gabbia toracica e raccolgono in tempo reale valori legati all’attività respiratoria. I ricercatori hanno inoltre messo a punto una scheda elettronica che acquisisce ed elabora il segnale trasmesso dai sensori insieme a sofisticati algoritmi di calcolo per stimare la frequenza respiratoria. La maglietta “intelligente” sarà indossata durante la We Run Rome da tre atleti. Grazie a loro i ricercatori delle tre istituzioni coinvolte potranno mettere a punto le tecnologie previste dal progetto che durerà fino al 2021. Al termine della gara, presso lo stand del progetto, saranno mostrati gli andamenti della frequenza respiratoria e cadenza del passo degli atleti monitorati. Per maggiori informazioni: Tanti i partner di questadell’A partire dall’, lae l’con il progetto. L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema indossabile in grado di monitorare parametri vitali e capace di allertare il runner per prevenire incidenti. I sensori posti sulla maglietta, in nanomateriali a base di grafene, registrano i movimenti della gabbia toracica e raccolgono in tempo reale valori legati all’attività respiratoria. I ricercatori hanno inoltre messo a punto una scheda elettronica che acquisisce ed elabora il segnale trasmesso dai sensori insieme a sofisticati algoritmi di calcolo per stimare la frequenza respiratoria.Grazie a loro i ricercatori delle tre istituzioni coinvolte potranno mettere a punto le tecnologie previste dal progetto che durerà fino al 2021. Al termine della gara, presso lo stand del progetto, saranno mostrati gli andamenti della frequenza respiratoria e cadenza del passo degli atleti monitorati. Per maggiori informazioni: https://web. uniroma1.it/senseriscproject/

The Space Cinema, la catena con oltre 362 sale in tutta Italia, è il Top Sponsor dell’edizione 2019. Tante le sorprese per gli iscritti che avranno la possibilità di vincere alcuni biglietti gratuiti. Official Car dell’edizione 2019 sarà BMW, con il progetto “Road to Iceland – The Science of Breath”. Grande novità dell’edizione 2019 è anche la Partnership con Decathlon. Fino al 24 Dicembre, infatti, in tutti e 7 i punti vendita Decathlon di Roma è possibile acquistare la nuova maglia di gara ed iscriversi alla 10 km non competitiva e alla 5 km non competitiva.

Tra gli sponsor dell’Atleticom We Run Rome ci sarà anche Vueling, compagnia aerea con oltre 130 destinazioni in tutto il mondo. Anche in questo caso tante saranno le sorprese per i runners iscritti alla We Run Rome. Confermata la partnership con Acqua Claudia come l’acqua ufficiale dell’evento. Escalate la nuova bevanda funzionale, energetica naturale ad impatto zero per l’ambiente sarà Official Drink della We Run Rome 2019. Previste inoltre interessanti agevolazioni per tutti gli iscritti all’Atleticom We Run Rome anche grazie alle partnership con la Federazione Italiana Rugby, la Virtus Roma, il Palaexpo e la Fiera di Roma. Grazie a Moovit, Official Mobility Partner, tutti i runners e gli spettatori potranno raggiungere facilmente il villaggio utilizzando i mezzi pubblici.

Quest’anno la IX edizione dell’Atleticom We Run Rome sposa il progetto della Comunità di Sant’Egidio. La manifestazione sportiva, infatti, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, sostiene concretamente le necessità di chi è in difficoltà nella nostra città. Con l’iscrizione sarà possibile fare una donazione che servirà alla preparazione della cena itinerante del 31 dicembre, momento nel quale la presenza fedele e amichevole di Sant’Egidio durante tutto l’anno verso chi è in difficoltà, acuita dall’isolamento e la distanza, si manifesta in tutta la sua carica di amicizia.

Il ritiro pacchi gara è previsto il 27, 28, 29 e 30 dicembre presso il centro culturale Videocittà, ex Caserma Guido Reni, in via Guido Reni 7 a Roma, dalle 10.00 alle 21.30. Solo ed esclusivamente per i non residenti ci sarà la possibilità del ritiro a Caracalla la mattina del 31 dalle 9.00 alle 13.00.

Tutti i runners riceveranno al traguardo dell’Atleticom We Run Rome 2019 (sia i partecipanti della 10km che quelli della 5km) l’esclusiva medaglia della gara.