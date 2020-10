Lo stadio Sinigaglia per 12 anni in gestione al Como 1907 (Serie C). Firmato l’accordo per la concessione dell’impianto

PRESENTAZIONE NUOVE MAGLIE CALCIO COMO 1907 CAMPIONATO 2020-21 SERIE C FOTO CUSA 04-09-2020-

Ora è ufficiale. firmato il contratto per la concessione di 12 anni dello stadio al Como 1907 (club attualmente militante in Serie C). Grazie a questa operazione i “lariani” potranno finalmente portare avanti una serie di progetti a supporto del team.

“Siamo finalmente arrivati alla conclusione di questo percorso – è stato il commento dell’assessore al Patrimonio del Comune di Como, Francesco Pettignano – è un momento importante per la città e anche per i tifosi. Gli uffici si sono impegnati sul tema, le lungaggini burocratiche hanno allungato i tempi, ma siamo comunque arrivati alla firma”.