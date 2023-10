Libri: “Calcio, politica e potere”, quando la geopolitica entra nel mondo del pallone

Chi sono gli autori

Narcís Pallarès-Domènech

Nasce nel 1979 a Sant Jaume dels Domenys (Catalogna). Politologo. Analista di geopolitica e sicurezza. Laureato in Scienze politiche all’Universitat Autònoma de Barcelona. Master in Geopolitica e Master in Comunicazione e Lobbying nelle Relazioni Internazionali presso la SIOI-UNA Italy. Master di Geopolitica e Sicurezza Globale presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Guest lecturer presso la cattedra di Geografia delle Lingue dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Si occupa delle relazioni esterne e istituzionali della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia. Co-autore di un manuale di criminologia pubblicato in America latina. Collabora con diversi mezzi di comunicazione e radiofonici. È socio del Futbol Club Barcelona e appassionato di calcio internazionale.

Alessio Postiglione

Giornalista professionista e Cavaliere dell’Ordine del merito della Repubblica. Già Research assistant dell’Istituto Universitario Europeo, è direttore dell’International Master in Communications della Rome Business School, docente in comunicazione per la LUISS, la Sapienza e SIOI; ha scritto per La Repubblica, Il Mattino, l’Huffington Post, L’Espresso; ex capo redattore de L’Identità. È stato Capo ufficio stampa presso Presidenza del Consiglio, portavoce del sottosegretario alla Funzione pubblica, addetto stampa al Parlamento europeo, al Comune di Napoli e al Ministero della Cultura.

È stato relatore alle Nazioni Unite di New York, al Parlamento europeo, al Senato e alla Camera dei deputati. Ha scritto Popolo e populismo (Cairo, 2019), con il quale ha vinto il premio Milano International, Sahara, deserto di mafie e jihad(Castelvecchi, 2017), The leftist rhetoric of the right wing propaganda in L’extreme droite in Europe (Bruylant, 2016).

Vincitore della menzione speciale del Premio giornalistico e letterario Coni 2022 con Calcio e geopolitica (Edizioni Mondo Nuovo, 2021).

Valerio Mancini

Analista e politologo esperto di relazioni internazionali.

Ha lavorato per l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e il MAOC-N, Centro di Analisi ed Operazioni Marittime – Narcotici.

Professore e Direttore del Centro di Ricerca della Rome Business School, dove ha introdotto, per il Master in Sport & Lifestyle Management, il corso in “Geopolitica dello sport”.

È docente presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza, l’SSML “Unicollege” (Firenze), l’Italian Design Institute – IDI (Milano) e l’SSML “Armando Curcio” (Roma). È stato visiting lecturer in numerose università in Italia e all’estero.

È Board member del Center for Leadership and Diplomacy e membro del Board editoriale della rivista scientifica The Market del Cyprus Institute of Marketing. Partecipa come speaker esperto di Sport Governance a diversi eventi in Italia e all’estero.

Autore e co-autore di articoli e pubblicazioni accademiche, ha lavorato per il quotidiano colombiano El Espectador e collabora dal 2010 con il programma radiofonico dell’Universidad Nacional de Colombia, UN Analísis.

Grande appassionato di calcio, ha vissuto per molti anni tra Europa e Sudamerica.