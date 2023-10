Ebury nuovo main sponsor del vivaio del Parma Calcio (Serie B)

Ebury società fintech specializzata in pagamenti ed incassi internazionali, è il nuovo main sponsor del settore giovanile del Parma Calcio (Serie B) per la stagione 2023-24.

Il logo Ebury comparirà in evidenza sulle casacche ufficiali di gara dei calciatori e calciatrici del vivaio “crociato” in occasione di ogni match e sarà presente allo Stadio Ennio Tardini in occasione delle gare casalinghe della prima squadra Maschile e sui campi da gioco del settore giovanile del Mutti Training Center di Collecchio e del complesso sportivo Il Noce a Noceto.

“L’anno scorso abbiamo avuto l’onore di sostenere il Parma Calcio come training sponsor della prima squadra – ha dichiarato Marta Bonati, Country Manager di Ebury Italia -: quest’anno il nostro impegno si rivolge con entusiasmo alle squadre maschili e femminili del settore giovanile, per sostenere e supportare i giovani talenti. Il calcio, sport di squadra che si basa sui valori di collaborazione, strategia e dedizione, riflette in modo sorprendente i principi fondamentali su cui si fonda Ebury Come nel calcio, anche nel mondo fintech, infatti, il successo è il risultato di un team che lavora insieme in modo sinergico, mettendo in campo la passione, l’impegno e la determinazione necessari per raggiungere gli obiettivi…”,

Ebury si posiziona come una delle principali fintech a livello europeo ed offre soluzioni finanziarie rivolte principalmente alle PMI, con attività di conversione in oltre 140 valute, sia per i mercati principali che per quelli emergenti, nonché strategie di gestione del rischio cambio e finanziamenti alle importazioni.