Puma si affida al volto del calciatore tedesco e dell’Arsenal Kai Havertz

Puma ha annunciato una nuova partnership a lungo termine con la star tedesca e dell’Arsenal Kai Havertz, che diventerà uno dei volti di “FUTURE”. Con più di 200 presenze da professionista e oltre 39 internazionali, Kai è noto non solo per la sua incredibile abilità e creatività in campo, ma anche per la sua umiltà e generosità fuori dal campo.

Kai ha iniziato la sua carriera con il Bayer Leverkusen e si è rapidamente trasferito in Premier League, passando al Chelsea per un’ingente somma di denaro nel 2020. Lì ha inciso il suo nome nella storia, segnando il gol decisivo nella finale di Champions League 2020/21, a soli 21 anni. A partire dal 2023, Kai ha iniziato un nuovo capitolo con i due volte campioni della Premier League, l’Arsenal, con l’obiettivo di aggiungere altri successi e argenti.

“Crescendo in Germania, Puma è sempre stato un brand iconico, con alcuni dei più grandi giocatori che hanno indossato i suoi prodotti. Puma è sempre stato un marchio innovativo per le scarpe da calcio e il modo in cui lavora con gli atleti. Quando ho incontrato il team e ho discusso i piani per il futuro, ho capito che era la scelta giusta per me. Capiscono gli atleti e vogliono davvero collaborare con i loro giocatori; è davvero un’atmosfera familiare”.

Johan Adamsson, Global Director of Sports Marketing and Sports Licensing di Puma, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Kai nella nostra famiglia e di iniziare insieme il prossimo capitolo della sua carriera. Kai ha già ottenuto molto. Con la sua qualità e il suo atteggiamento positivo, siamo convinti che rimarrà al centro della sua squadra di club e della nazionale per molti anni a venire. È un atleta d’élite con aspirazioni molto elevate sia dentro che fuori dal campo e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con molte iniziative entusiasmanti”.