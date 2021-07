Sporteconomy e Cesena FC ancora insieme nella stagione 2021/22

Rinnovata la partnership strategica tra il club bianconero l’agenzia giornalistica italiana leader nell’informazione economico-sportivo e che, per il secondo anno consecutivo, sarà “Media Partner” del Cavalluccio.

Si rinnova la collaborazione tra il Cesena FC e Sporteconomy, l’agenzia on line nata nel 2004 e oggi tra le prime in Europa nell’informazione sulle tematiche economiche legate allo sport. Anche nella stagione 2021/22, in qualità di Media Partner, Sporteconomy racconterà le attività di marketing e comunicazione del club bianconero, oltre a dedicare focus e approfondimenti ad alcuni degli oltre cento brand che compongono la corporate base del Cavalluccio.

Quella lanciata da Sporteconomy – ha dichiarato Enrico Marinò, responsabile della comunicazione del Cesena FC – rappresenta un modello innovativo di media partnership e siamo contenti di essere stati tra i primi club ad aver creduto in questo modello. A dodici mesi di distanza non possiamo che parlarne in termini di grande soddisfazione: grazie a Sporteconomy, oltre a raccontare le iniziative rivolte a partner e tifosi, abbiamo potuto veicolare a livello nazionale l’immagine di un club che si è dato la mission di fare calcio in maniera sostenibile e che ha una responsabilità sociale verso il proprio territorio di riferimento”.

“Questa seconda stagione a supporto dell’area marketing e commerciale del Cesena FC è per noi motivo di orgoglio, perchè ci leghiamo ad uno dei brand più iconici del calcio italiano – ha dichiarato Alberto Morici, neo direttore dell’agenzia giornalistica Sporteconomy. “E’ una conferma, tra l’altro, della bontà del progetto di media partnership lanciato appena un anno fa. Interviste, approfondimenti, veicolazione delle top news dei bianconeri saranno al centro del nuovo progetto di consulenza in ambito editoriale. L’area marketing del Cesena ha mostrato, anche durante il periodo pandemico, una incredibile vivacità e resilienza. Tanti sono i brand di profilo nazionale – a partire dal main sponsor PLT Puregreen – e internazionale, che si sono affiancati a questo progetto calcistico nel 2020/21 (Serie C – girone “B”). Senza mai dimenticare il rapporto molto stretto con il territorio e con i soci che costituiscono la governance di questo club. Il Cesena FC ha tutte le potenzialità per fare il salto di categoria quanto prima. Poter disporre di uno stadio moderno come l’Orogel Stadium, alla stregua degli impianti della massima serie, è l’arma in più di questa squadra, senza dimenticare l’affetto e la passione dei tifosi che non vedono l’ora di tornare sugli spalti. Dai burdel!”.