L’FC INTER DEPOSITA IL NUOVO LOGO. CAMBIO NELLA CORPORATE IDENTITY DEL CLUB

(di Leonardo Zermo) – La dirigenza dell’FC Inter ha depositato il futuro stemma societario ufficiale, che dovrebbe sostituire quello attuale in primavera, più precisamente in occasione di Inter-Cagliari (in programma per il secondo weekend di aprile). Il nuovo logo sarà composto dalle lettere “I” ed “M” su uno sfondo nerazzurro.

Il club nerazzurro è pronto così al re-branding della sua immagine. A inizio febbraio dovrebbe presentare il nuovo stemma, per il quale è stato già richiesto il deposito trademark (TM). Questo sarà più minimal e vedrà scomparire lo sfondo oro e le lettere “F” e “C” dell’attuale disegno di Giorgio Muggian, venendo semplificato con le sole lettere “I” ed “M” di Inter Milano (nome con il quale la società è conosciuta in tutto il mondo) e uno sfondo nero e azzurro. Inoltre la dirigenza ha depositato anche un nuovo font, che consiste semplicemente nella scritta “Inter”, la quale verrà probabilmente utilizzata in ambito commerciale oltre che sui social media.

Il rinnovamento del logo dell’Inter, sul mercato “domestico”, è solo l’ultimo a livello temporale. Infatti, nel 2017, anche la Juventus aveva attuato un importante re-branding, passando dal classico logo ovale alle due “J” stilizzate e, nello stesso anno, anche la Roma ha leggermente modificato lo stemma, adottando un rosso più scuro e un giallo più chiaro. Mentre in Europa, nel 2014, l’Everton ha dato un taglio più moderno al proprio logo, nel 2016 il Manchester City ha riadottato un logo circolare e il West Ham ne ha scelto uno più contemporaneo. Nel 2017 infine, anche l’Atletico Madrid ha scelto di ammodernare in chiave minimal il proprio stemma societario.