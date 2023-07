LeoVegas nuovo main sponsor di maglia del Blackpool Fc (League One)

LeoVegas Group ha firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione con la squadra di calcio della lega inglese di 3° livello Blackpool Fc (League One). Sarà il partner principale e il nuovo sponsor della maglia (nella foto in primo piano).

Il kit della prossima stagione è stato progettato per celebrare il 100° anno di vita del Blackpool Fc. Inoltre, il marchio LeoVegas sarà presente all’interno degli stadi come gli schermi Led a bordocampo e sui pannelli statici al Bloomfield Road Stadium.

Sam Behar, LeoVegas Director of UK and Sponsorship, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa sponsorizzazione con ‘The Seasiders‘ per la prossima stagione. La partnership con un club come il Blackpool che ha una storia così lunga nel gioco rappresenta una fantastica opportunità per LeoVegas Group per promuovere la più grande esperienza di igaming in tutto il Regno Unito. La società e il gruppo condividono valori comuni e voglia di crescere e non vediamo l’ora che la stagione cominci.

Jonty Castle, Chief Operating Officer del Blackpool Football Club, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a LeoVegas Group come nuovo partner principale in vista della prossima stagione. Essere associati a LeoVegas – un marchio riconosciuto a livello mondiale – sulla parte anteriore di tutte le maglie della prima squadra e delle repliche per adulti è un’opportunità entusiasmante per il club e offre il potenziale per una maggiore visibilità internazionale.“