LaLiga spagnola cambia pelle e nome. Da Santander a EA Sports/Hypermotion

LaLiga spagnola (prima e segunda division) cambia nome, da Santander in “EA Sports” (1st division) e “Hypermotion” (2nd division). Un cambiamento radicale per intercettare in modo deciso le nuove generazioni interessate al mercato del videogaming.

EA Sports, tra i colossi mondiali nella produzione di videogiochi a contenuto sportivo, era già partner tecnologico della Liga (da oltre 10 anni). Adesso la scelta di legarsi ad una delle serie calcistiche più popolari e conosciute nel mondo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga l’ha ribattezzata come una “Nueva Era” per il calcio spagnolo, perchè mondo “fisico” e “virtuale”, di fatto, inizieranno a sviluppare insieme nuove strategie per la crescita della fan base (“domestica” e internazionale) del futebol iberico.

Il cambiamento radicale riguarda anche la seconda divisione, ribattezzata “LaLiga Hypermotion” e che fa riferimento alla tecnologia utilizzata dai video EA Sports (denominata “motion capture”, perchè offre immagini di nuova generazione per esperienze di gioco più immersive).