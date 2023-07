JD nuovo sleeve sponsor del Torino FC per la stagione 2023/24

Il Torino ha annunciato che il marchio “JD” è il nuovo Official Sleeve Partner (sponsor di manica) e Official Sports Retail Partner. Il logo dell’azienda che si occupa di lifestyle urban comparirà sulle maniche delle divise da gioco della Prima Squadra granata nel corso della stagione 2023/24. Nata nel 1981 JD è diventata tra i leader globali nell’ambito dello sport fashion.

Il Torino Football Club comunica che questa stagione JD sarà Official Sleeve Partner e Official Sports Retail Partner del club. Attraverso questa partnership, JD sarà presente sulla manica delle divise ufficiali della prima squadra in Serie A e in Coppa Italia. JD nasce nel 1981 e diventa presto un leader globale nell’ambito sport fashion. Qualità, brand all’avanguardia, fiducia e stile caratterizzano questa azienda nata con l’ambizione di essere un leader nel lifestyle urban e sports. La collaborazione tra il Torino FC è stata ufficialmente resa nota il 18 maggio durante un evento esclusivo presso il nuovo store JD del Settimo Cielo Retail Park. Grazie a questa partnership con il Torino FC, JD si ritaglia per la prima volta uno spazio importante all’interno del panorama calcistico italiano.

Nella precedente stagione lo sponsor di manica del Torino è stato “W38-Beretta” (marchio di salumi Beretta)