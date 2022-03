Lega Pro: con Epico Play si apre una nuova stagione commerciale

La Coppa Italia-Serie C ha visto, negli ultimi giorni, il debutto di un nuovo sponsor della Lega Pro: la start up italiana “Epico Play“.

La prima occasione è stata Padova (nel match che vedeva i biancoscudati opposti al SudTirol), allo stadio Euganeo, per la finale di andata della Coppa Italia Serie C (2022).

L’ingresso di “Epico Play” è anche l’inizio di una nuova strategia commerciale, che toccherà tutti i diversi format calcistici: Serie C, Coppa Italia, Supercoppa e campionati Primavera. L’area commerciale infatti intende abbinare uno o più marchi di largo consumo a tutti questi prodotti sportivi, allargando così il portfolio di realtà commerciali interessate alla “C”.

“Con questa operazione si apre una nuova stagione commerciale per la Lega Pro. I contatti con potenziali realtà partner (soprattutto nell’area digitale e fintech) proseguono, di settimana in settimana, e questo è l’aspetto più positivo. Il mercato sta guardando, con grande interesse, ai nostri prodotti e l’entry fee di accesso alle sponsorizzazioni è assolutamente modulabile a seconda dei diversi format, con la Serie C 2022/23 prodotto di punta dell’intero portfolio. Stiamo spingendo sull’acceleratore, in termini di new business, e ci aspettiamo, anche nelle prossime settimane, dei nuovi annunci positivi (a partire da alcuni progetti speciali.

L’app di Epico Play, già utilizzata dall’US Lecce in Serie B, vuole cambiare il linguaggio tra club e tifosi (puntando su uno storytelling moderno e coinvolgente). Noi della Lega Pro abbiamo intuito l’innovazione di questo cambio di paradigma e abbiamo deciso di legarci a Epico Play (official partner delle due finali di Coppa Italia) per questa edizione.” – ha dichiarato Marcel Vulpis vicepresidente vicario (con delega all’area commerciale) della Lega Pro (in una foto d’archivio sopra).

I fan, attraverso Epico Play, potranno fruire di contenuti esclusivi, video-interviste con i protagonisti delle squadre, sondaggi e momenti di incontro (digitale) con i campioni della squadra del cuore.

Il prossimo step è la finale del 6 aprile al “Druso” di Bolzano, secondo capitolo di questa edizione della Coppa Italia-Serie C.

L’area marketing/commerciale della Lega Pro ha firmato, in questo primo anno, con WeArena Entertainment Spa (per il progetto Esports) e Golee (digital partner), oltre ad aver aperto un nuovo mercato nell’area dei diritti tv collegati alla “match analysis/scouting” in ambito calcistico