Le medaglie della 38ima edizione della Wizz Air Venicemarathon nel segno della storia di Marco Polo

Marco Polo, come già ribadito, sarà il filo conduttore della 38ima Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K, che si correrà a Venezia domenica 27 ottobre. L’affascinante figura di, come già ribadito, sarà il filo conduttore della, che si correrà a Venezia Dopo aver dedicato al celebre viaggiatore, mercante e scrittore veneziano la maglia tecnica ufficiale della manifestazione, gli organizzatori hanno deciso che anche la medaglia sarà un omaggio a quest’illustre personaggio di fama internazionale, di cui ricorrono quest’anno i 700 anni dalla morte (8 gennaio 1324), e al suo epico viaggio in Oriente lungo la “Via della Seta”, assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo, entrambi esperti mercanti. Sulla medaglia, oltre alla raffigurazione in primo piano del volto di Marco Polo, sono disegnati altri elementi che ne rievocano l’impresa come il cammello, inseparabile compagno di viaggio, la residenza del Gran Khan Kublai a Pechino che accolse Marco Polo e la sua famiglia e le giunche, imbarcazioni cinesi con le quali fecero ritorno a casa. Sarà, quindi, un autentico pezzo da collezione, unico nel suo genere, che contribuirà a mantener vivo il ricordo di questo illustre personaggio nel mondo e che tutti i finisher della maratona potranno mettersi al collo una volta tagliato il traguardo del loro ‘epico viaggio’ di 42K in Riva Sette Martiri a Venezia. Anche le medaglie della mezza maratona e della 10K celebreranno la figura di Marco Polo, ma avranno una forma diversa e saranno presentate a breve sui canali social della Venicemarathon.

La 38^ Wizz Air Venicemarathon è irganizzata da Venicemarathon. Sono sponsor e partner dell’evento: Wizz Air (Title Sponsor), Joma (Technical Sponsor & Official Shoe), Alì (Main Sponsor), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine), BMW Ceccato Motors (Official Car) Garmin (Official Timekeeper) Pro Action (Sport Nutrition Partner), San Benedetto (Official Water), Master Aid, Massigen (Official Medical Supplier), Banco BPM (Financial Sponsor).

Official Supplier: Palmisano, Bavaria, Dole, Geberit, Tronchetto Parking, Gac, 1/6H Sport (Official Shop) Morato Pane, Diabasi (The Brand of professional Massage). Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Confindustria Veneto Est, Porte di Mestre. Media Partner: Correre, Sporteconomy, Corriere dello Sport, Tuttosport.