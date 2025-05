GO fit sbarca in Italia: sport, benessere e rigenerazione urbana al centro del progetto.

Il logo della catena di palestre Go Fit in arrivo in Italia.

La catena internazionale di centri sportivi GO fit, già affermata in Spagna (dove ha il suo quartier generale) e Portogallo con 21 strutture e oltre 235.000 abbonati, si prepara a fare il suo ingresso in Italia. Il debutto è previsto nel 2025 a Torino, con l’apertura di un primo club da 14.000 m² negli spazi dell’ex Mercato dei Fiori, oggetto di un’importante opera di riqualificazione urbana da 20 milioni di euro.

Il modello GO fit si fonda su una collaborazione pubblico-privato già consolidata nella penisola iberica, dove la società ha saputo trasformare spazi urbani attraverso investimenti privati su terreni pubblici.

Anche in Italia il gruppo prevede di investire circa 20 milioni di euro per ciascun centro, puntando sulla rigenerazione urbana come leva per la salute collettiva e la crescita sociale dei territori in cui si insedia.

Dopo Torino, GO fit proseguirà con l’apertura di nuovi centri all’ex Centro Sportivo Lido di Milano (2026) e Bologna (tra il 2026 e il 2027), per poi espandersi in altre cinque città italiane nell’arco dei prossimi quattro anni. L’obiettivo è ambizioso: garantire un accesso capillare all’attività fisica su tutto il territorio nazionale, aumentando l’inclusività e contribuendo attivamente al miglioramento della qualità della vita degli italiani.

Con un team di 1.200 dipendenti e un fatturato 2024 di 84 milioni di euro, GO fit guarda all’Italia come una tappa strategica.