Breaking News – L’Italia ospiterà la 38ima edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli nel 2027.

Il Governo italiano, in collaborazione con il Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron, è lieto di annunciare l’Italia come Paese ospitante e Napoli come Città ospitante per la 38ª edizione (nella foto in primo piano il logo dell’ultima edizione in terra catalana) della Louis Vuitton America’s Cup che si terrà nella primavera e nell’estate del 2027.

Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e Louis Vuitton l’America’s Cup Match si svolgeranno in Italia, un Paese con una delle storie più straordinarie e appassionate nella tradizione dell’America’s Cup.

Nel 2027, il mondo guarderà all’Italia, e in particolare a Napoli, capitale della regione Campania, sito Patrimonio UNESCO e una delle città più antiche d’Europa, che diventerà la Città Ospitante per il trofeo sportivo internazionale più antico al mondo.

La competizione per la 38ª America’s Cup Louis Vuitton si svolgerà sotto l’ombra del Vesuvio, proprio lungo la costa della vibrante città, con un patrimonio orgoglioso e ricco di storia. L’Italia e Napoli offrono alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup un’esperienza senza pari che contribuirà ad accrescere il mito, la passione, la rivalità e l’innovazione della America’s Cup.

Il Ministro Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani per l’Italia, che ha giocato un ruolo chiave nel processo di candidatura, è entusiasta dell’annuncio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’assegnazione all’Italia come Paese Ospitante per la Louis Vuitton 38ª America’s Cup. “La scelta dell’Italia e, in particolare, di Napoli come sede della 38ª edizione dell’America’s Cup rappresenta per l’intera Nazione una straordinaria opportunità di valorizzazione, sviluppo e crescita del territorio che ospiterà gli eventi, con l’impegno da parte nostra di allargare i benefici, promuovendo anche iniziative, progetti e misure a supporto dell’educazione e dell’economia del mare. L’assegnazione di questa edizione della più importante competizione velica mondiale è stata una meravigliosa vittoria di una squadra, per la quale ringrazio il Presidente Meloni che è stata ancora una volta decisiva, avendo colto fin dall’inizio il valore strategico di portare in Italia un avvenimento internazionale di così grande impatto, sportivo, sociale, turistico e industriale.

Il significativo investimento, le capacità organizzative e la positiva risposta a tutti i requisiti necessari per l’assegnazione dell’America’s Cup, ancor più ricca di contenuti con le competizioni dedicate a Donne e Giovani, testimoniano la preparazione, la competenza e la professionalità di una squadra guidata dal Governo, con diversi Dipartimenti coinvolti, e affidata alla gestione tecnica alla nostra società Sport e salute che sarà, con grande merito, il soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo. Insieme, abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per rispondere al meglio alle aspettative dei titolari dei diritti della Competizione, il Team New Zeland, vincitore dell’ultima edizione.

L’America’s Cup a Napoli rappresenta anche un’occasione strategica per accelerare il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli, località che sarà animata dalle basi dei Team sfidanti. Tutto questo in uno scenario unico e affasciante, pieno di contenuti e suggestioni, una prima volta per la nostra Nazione che renderà gli italiani orgogliosi. Ancora una volta, grazie allo sport, l’Italia al centro del mondo”, ha dichiarato il Ministro Abodi.

Il Ministro Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha aggiunto il suo sostegno a questo importante annuncio: “Siamo orgogliosi di annunciare che la 38ª edizione dell’America’s Cup si terrà a Bagnoli, Napoli. Questo prestigioso evento sportivo rappresenta un passo importante nella riqualificazione di un’area che da tempo affronta difficoltà e al cui sviluppo e crescita rimaniamo fermamente impegnati”.

Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo su Bagnoli, Gaetano Manfredi: “Ospitare a Napoli la 38esima edizione dell’America’s Cup rappresenta per la città e l’Italia intera una straordinaria vetrina a livello internazionale per la bellezza e la storia del nostro territorio. Abbiamo lavorato duramente al dossier in questi mesi insieme al Governo vincendo la competizione con altre città cogliendo uno straordinario successo che produrrà enorme impatto economico sul territorio come accaduto in passato per Barcellona e Valencia. Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli, un appuntamento di portata globale che vedrà il nostro meraviglioso Golfo diventare teatro di sfide spettacolari tra i migliori team velici del mondo.

Un’occasione per mostrare al mondo non solo la bellezza del nostro paesaggio, ma anche la capacità della città di affrontare con competenza le grandi sfide del presente. Le gare si svolgeranno nello straordinario specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo mentre Bagnoli ospiterà le basi dei team sfidanti in un’area strategica sulla quale il Governo ha scelto di investire con decisione per restituirla finalmente alla città e ai cittadini. La complessa opera di bonifica e riqualificazione di Bagnoli è già avviata e procede secondo il programma, l’America’s Cup rappresenterà un potente ed ulteriore catalizzatore per il turismo, l’economia del mare, l’imprenditoria locale e la formazione di nuove competenze, offrendo fin da subito un’anteprima concreta di ciò che quest’area potrà diventare al termine del processo di rigenerazione urbana. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti per la fiducia riposta nella nostra città. Napoli è pronta e continuerà a dare grande prova di concretezza”.

Il Defender dell’America’s Cup Team New Zealand, l’amministratore delegato Grant Dalton, è lieto di annunciare Napoli come sede ospitante dopo un processo di selezione molto efficiente.

“Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli come sede della Louis Vuitton 38th America’s Cup. In Italia c’è uno spirito vero e un orgoglio assoluto che rendono appropriato ospitare qui la prossima America’s Cup. È come se stessimo portando la Louis Vuitton America’s Cup tra la gente, nella nostra ambizione di far crescere continuamente il pubblico dell’America’s Cup e dello sport della vela. Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto dell’America’s Cup e ovviamente è la patria di Luna Rossa, che è un team straordinario e un forte concorrente. Quindi, dal punto di vista del Defender, è certamente come se stessimo entrando nella tana del leone dal punto di vista competitivo, ma dal punto di vista dell’evento è la sede perfetta per ospitare la Louis Vuitton 38th America’s Cup”.

Napoli ha già ospitato eventi legati all’America’s Cup nel 2012 e nel 2013, in vista della 34ª America’s Cup, accogliendo due eventi della America’s Cup World Series, ai quali gli organizzatori locali hanno stimato che più di un milione di persone hanno assistito alle regate dal lungomare di Napoli durante la settimana dell’evento.

La candidatura dell’Italia, in particolare di Napoli, ha avuto la chiara ambizione di sfruttare l’America’s Cup come occasione per modernizzare le infrastrutture della città, onorando al contempo la sua storia e offrendo lo spettacolo delle regate dell’AC75 America’s Cup al pubblico italiana.

In qualità di attuale detentore e fiduciario dell’America’s Cup, il Royal New Zealand Yacht Squadron si augura che Napoli sia un acceleratore per la continua crescita dell’America’s Cup.

“L’Italia è da tempo uno dei più accaniti e appassionati rivali di Team New Zealand nell’America’s Cup e siamo entusiasti che Napoli sia stata scelta come sede della Louis Vuitton 38th America’s Cup”, ha dichiarato il Commodoro David Blakey del Royal New Zealand Yacht Squadron.

“Riportare l’America’s Cup in Europa – nel cuore di una delle comunità veliche più attivi del mondo – non solo onora la ricca storia dell’evento, ma crea anche un’incredibile opportunità per mostrare la vela e l’innovazione neozelandese su un palcoscenico globale. Napoli promette di essere uno scenario spettacolare per la Louis Vuitton 38th America’s Cup, così come per le regate giovanili e femminili. Siamo orgogliosi di difendere la Coppa lì nel 2027. I membri del nostro Squadron hanno vissuto un’esperienza indimenticabile viaggiando in Europa per l’ultima America’s Cup, e non vediamo l’ora di offrire esperienze ancora più esclusive e opportunità di supporto a Napoli.”