Svelata la nuova divisa della Juventus stagione calcistica 2025/26.

adidas ha svelato oggi il nuovo kit home (nella foto in primo piano) di Juventus FC per la stagione 2025/26, con una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce del club, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo.

La nuova divisa Home racchiude l’essenza dell’identità bianconera, rendendo omaggio alla storia gloriosa del club e allo spirito giovanile che lo definisce. Le classiche strisce bianche e nere sono state reinterpretate con un nuovo design rivoluzionario e innovativo, con diversi livelli di spessore, un cenno all’estetica vista nella moda italiana.

I dettagli rosa sono visibili sullo stemma della società piemontese, sul logo adidas e sulle tre strisce che corrono lungo le spalle, in omaggio alle radici storiche del club.

Juergen Rank, Senior Design Director di adidas, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare qualcosa di un po’ diverso in questa stagione, pur rimanendo fedeli al dna iconico del club. Quando si pensa all’Italia, vengono in mente due cose: il calcio e la moda. Abbiamo voluto recuperare un elemento di design tipicamente italiano e reimmaginarlo in modo moderno e innovativo, per fondere il meglio della moda con il meglio delle prestazioni calcistiche. Volevamo anche dare ai tifosi del club un tocco di nostalgia, dettaglio che si è concretizzato attraverso i dettagli rosa visibili sullo stemma del club e sul logo adidas.”

Progettata per garantire prestazioni elevate e aiutare i campioni a giocare con sicurezza sotto pressione, queste maglie leggere sono dotate della più recente tecnologia adidas e sono state create in stretta collaborazione con i giocatori durante tutto il processo di sviluppo. A completare il look c’è il ritorno del colletto TEAMGEIST, un design originariamente indossato dalle squadre durante la Coppa del Mondo FIFA 2006.

La versione on field del kit è disponibile per l’acquisto a €150, mentre la versione per i tifosi a €100.