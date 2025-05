Torna all’Allianz Cloud di Milano il “Petrosyanmania”. Il campione Giorgio Petrosyan combatterà per difendere il titolo iridato.

Torna l’appuntamento dell’evento di combat sports conosciuto dagli appassionati come “PetrosyanMania“: GiorgioPetrosyan, 15 volte campione del mondo di kickboxing, su 127 incontri nella sua carriera ne ha vinti ben 123, combatterà il 24 maggio per difendere il titolo mondiale a Milano, sua città adottiva, con il patrocinio della regione Lombardia, all’Alianz Cloud, contro il francese Aymeric Lazizi, imbattuto da 30 matches.

Dalle ore 17 di sabato 24 maggio, l’evento si aprirà con pre-card poi, dalle 20,30, i big match che assegneranno 3 titoli italiani, 2 europei ed il titolo mondiale di kickboxing. La serata sarà trasmessa in diretta mondiale su Dazn.

Giorgio Petrosyan è il kickboxer più forte di tutti i tempi nato in Armenia, è diventato italiano nel 2014 per meriti sportivi. Più di 100 vittorie, imbattuto per 42 incontri tra il 2007 e il 2013.