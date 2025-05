La Lega sceglie Fabio Caiazzo per il Dipartimento Nazionale Sport.

“Nell’ambito dei 36 dipartimenti nazionali fortemente voluti dal segretario Matteo Salvini e coordinati da Armando Siri, si comunica il nuovo affidamento di incarico a Fabio Caiazzo in qualità di titolare del Dipartimento nazionale sport al posto di Luigi Mastrangelo, cui vanno i ringraziamanti degli stessi Salvini e Siri e che rimane parte della squadra”. Lo si legge in una nota della Lega. “Fabio Caiazzo, già consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute S.p.A., rappresenta una figura di altissimo profilo nel panorama sportivo nazionale. Ex Campione del Mondo di Taekwon-Do ITF, vincitore del titolo iridato nel 1994 in Malesia, ha proseguito il proprio impegno per la diffusione dello sport attraverso ruoli apicali in organismi di promozione sportiva e istituzioni pubbliche”, sottolineano da via Bellerio.”Ringrazio Matteo Salvini e Armando Siri per la fiducia accordatami –ha dichiarato Caiazzo (nella foto in primo piano) -. Lavoreremo con impegno e visione affinché lo sport in Italia venga riconosciuto come infrastruttura educativa e motore di benessere, coesione sociale e sviluppo sostenibile”.