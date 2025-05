Macron lancia la maglia “Campioni” per la vittoria del Bologna FC.

Dopo 51 anni il Bologna FC torna a vincere la Coppa Italia, realizzando il sogno di un’intera città. Per questa straordinaria occasione Macron, azienda bolognese legata ai rossoblù da un rapporto che risale al lontano 2001, ha immediatamente reso acquistabile sul suo sito Macron.com la maglietta celebrativa “Campioni” (nella foto in primo piano): un ricordo indelebile delle emozioni vissute allo stadio Olimpico di Roma.

Realizzata in morbido cotone di alta qualità, la t-shirt celebrativa Macron parte da una base monocolore blu navy con il ‘Macron Hero’ e il logo del Bologna FC 1909 sul petto. La vera protagonista della maglia è la scritta “CAMPIONI” sul fronte, sotto la quale è stata stilizzata la Coppa Italia con le annate delle vittorie rossoblù: 1970, 1974, 2025. Sul retro, invece, ci sono i nomi dei 28 protagonisti di questa incredibile cavalcata. Il prodotto acquistabile sul sito è stato studiato e creato da Macron per e con il Club, e rispetta tutti i criteri di autenticità e di tracciabilità della filiera produttiva.

La t-shirt celebrativa si aggiunge così alla collezione di abbigliamento “Limited Edition”, che Macron aveva creato per i tifosi rossoblù in vista dell’attesissimo match, e che già include la maglietta Away 2024/25 con la patch della partita – la stessa indossata dagli Eroi dell’Olimpico – la Anthem Jacket e la t-shirt della linea Fan.