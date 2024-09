BlockDAG primo official blockchain partner dell’FC Inter

FC Internazionale Milano e BlockDAG, tra i leader nel settore tecnologico, hanno annunciato una nuova partnership. Si tratta della prima collaborazione in assoluto dell’Inter con un partner tecnologico blockchain,

In qualità di Official Blockchain Partner dell’Inter, BlockDAG è pronto a sfruttare la vasta fanbase globale del club per amplificare in modo significativo l’esposizione del suo marchio. Con milioni di fan appassionati in tutto il mondo, l’Inter offre a BlockDAG una piattaforma senza pari per coinvolgere un nuovo pubblico, espandere la sua comunità di possessori di token, sviluppatori e partner commerciali e, infine, guidare l’adozione di massa della sua tecnologia blockchain all’avanguardia.

Grazie a questa partnership, BlockDAG avrà un’esposizione globale senza precedenti: attraverso importanti pubblicità a LED e su maxischermo durante le partite casalinghe dell’Inter a San Siro, il marchio BlockDAG sarà mostrato a milioni di tifosi sia allo stadio che in visione da tutto il mondo. L’accordo prevede anche contenuti digitali, post sui social media sui canali digitali dell’Inter e una serie di campagne ed eventi mirati che miglioreranno ulteriormente la visibilità e lo sviluppo del business di BlockDAG.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a BlockDAG come nostro partner ufficiale per la blockchain. Come Inter siamo sempre stati in prima linea nell’innovazione e questa partnership è in linea con la nostra visione di abbracciare nuove tecnologie in grado di migliorare la nostra connessione con tifosi e partner a livello globale. Ci aspettiamo che questa collaborazione sia di successo e ricca di interessanti opportunità di innovazione per entrambe le parti”, Alessandro Antonello – Amministratore Delegato Corporate FC Inter (fonte: FC Inter)