LBA sempre più digital: per la Final Eight di Pesaro raggiunti oltre 35 milioni di utenti cumulati su tutti i canali

Con la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia a Pesaro si è concretizzato l’approccio strategico intrapreso da LBA, contraddistinto dall’arricchimento e dalla diversificazione del piano editoriale sui canali social proprietari, in combinazione con il coinvolgimento e l’attivazione di influencer & media partner digitali.

Lo scopo è stato quello di rafforzare il percorso di coinvolgimento di un pubblico ampio di appassionati del mondo basket, e non solo. Il progetto avviato volge, infatti, a incrementare la notorietà di LBA nei confronti di tutti gli appassionati di sport e rafforzare il posizionamento di LBA, sfruttando piattaforme e strumenti prossimi alla Generation Z ed ai Millennials, diversificando il “tone of voice” e lo storytelling dell’evento tra i differenti canali proprietari, degli influencer e dei media partner.

In questo senso, i numeri raggiunti per la Final Eight sono ragguardevoli e, sommati tutti i canali, si attestano a 35.000.000 di utenti cumulati raggiunti.

Il progetto di influencer marketing che ha coinvolto talent dell’ambito «musica urban», è stato individuato perché coerente e rappresentativo di un target di popolazione e tifosi affine alla pallacanestro. Gli artisti – tra cui nello specifico Drefgold, Roshelle e Mondo Marcio – sono stati coinvolti non solo con la presenza in parterre, ma anche per sviluppare uno storytelling in grado di coinvolgere il target Gen-Z/Millennials, attraverso la distribuzione di contenuti sui propri canali e su quelli di LBA.

I sei media partner digitali presenti, provenienti dal mondo dello sport, fortemente verticali nel basket ma non solo, hanno garantito un incremento della notorietà dell’evento, attraverso un ricco piano di produzione contenuti. Ogni realtà è stata coinvolta con un piano editoriale in linea con il proprio ‘tone of voice’, così da diversificare i contenuti e suscitare interesse nelle rispettive audience di riferimento. I contenuti prodotti hanno abbracciato differenti ambiti, dalla cronaca sportiva alle Challenge, dall’interazione con i giocatori al racconto live dietro le quinte.

Sui canali social di LBA, infine, l’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la brand awareness di LBA (nella foto in primo piano il presidente della LBA Umberto Gandini) e della manifestazione attraverso un piano editoriale volto alla distribuzione di numerosi contenuti di racconto sportivo (e di carattere più lifestyle), attraverso immagini inedite ed il coinvolgimento dei protagonisti che ha generato oltre 250.000 interazioni nei giorni dell’evento.

In tal senso, il percorso di diversificazione compiuto da Lega va di pari passo con la ricerca dell’innovazione, come dimostrato dal lancio della prima collezione di NFT targati LBA, dedicata alla Coppa Italia e che offre ai fan l’opportunità di collezionare i momenti più spettacolari dell’evento, oltre ad alcune azioni memorabili della storia della competizione. (fonte: LBA)