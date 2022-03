Dole Official Healthy Sponsor fino al 2023 dell’Atalanta calcio (Serie A)

Atalanta ha stretto un accordo con Dole Italia, divisione italiana di Dole Food Company Inc. ovvero uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresche di alta qualità.

Dole Italia è “Official Healthy Sponsor” per la stagione in corso e per quella 2022-2023. L’Official Healty Sponsor è anche Partner del progetto “La Scuola allo Stadio”: l’obiettivo è quello di educare i ragazzi ad una sana alimentazione ed al consumo di frutta e verdura.

“È un grande orgoglio per noi poter supportare Atalanta ed i valori etici che contraddistinguono la squadra -ha dichiarato Giusto Curti, Direttore Generale Dole Italia -. Il sostegno delle attività sportive appartiene al nostro DNA e siamo contenti di poter parlare attraverso il calcio anche alle nuove generazioni, educandoli all’adozione di uno stile di vita salutare”.

“Per Atalanta è una grande soddisfazione, e aggiungo anche motivo di vanto, poter avere una realtà multinazionale come Dole Italia tra i propri Partner -ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta -. La nostra Società condivide con Dole valori importanti nei quali crede fortemente”.