LaLiga stringe partnership nel betting, ma all’orizzonte c’è un Decreto Dignità in “salsa” spagnola

Il calcio spagnolo continua a corteggiare il mondo del betting. L’ultimo accordo, in ordine di tempo, porta la firma del Cadiz, che ha appena avviato i motori della stagione 2020/2021. Il club andaluso è tornato infatti a gareggiare nella Primera Divisiòn iberica (LaLiga Santander), a distanza di 15 anni dall’ultima presenza. Il partner tecnico è Adidas, mentre il jersey sponsor è un bookie di profilo internazionale (Dafabet).

La squadra neo promossa ha sottoscritto l’accordo di sponsorizzazione, nonostante stia per entrare in vigore (per il mese in corso) un decreto proibizionista sullo stile del “Decreto Dignità“, già operativo in Italia (dal novembre 2019). Anche in questo caso verrebbero vietate le sponsorizzazioni di maglia (e non solo) collegate al betting. La nuova norma governativa produrrà una contrazione economica stimata in 80 milioni di euro.