LaLiga firma con Parimatch per farsi conoscere in 15 territori dell’Europa dell’Est

Nel frattempo, LaLiga, organo di governo del calcio spagnolo, è corsa ai ripari, puntando sui mercati esteri. Ha firmato, infatti, una “regional partnership” con l’operatore di scommesse, con sede a Cipro, “Parimatch” (la proprietà è ucraina), partner per le scommesse in alcuni specifici mercati. Questo stesso marchio si è legato alla Juventus FC nella stagione in corso (sui mercati internazionali, ad eccezione dell’Italia e del Sud-est asiatico).

L’accordo LaLiga-Parimatch copre, in totale, 15 territori: Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan (fanno parte dell’area geografica denominata “CSI”).

Tutti gli eventi organizzati dalla Liga saranno caratterizzati dal marchio Parimatch in linea con le autorizzazioni locali, visualizzato attraverso tappeti 3D durante le trasmissioni delle partite ufficiali.

Il marchio del bookie ucraino infine sarà presente nelle partite in trasferta di Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Potrà sfruttare tutti i loghi, emblemi, marchi e diritti di immagine della Liga, oltre all’immagine collettiva di sette giocatori nelle immagini delle pubblicità aziendali.