L’album Calciatori negli stadi della Serie BKT

Per l’undicesimo anno gli stadi della Serie BKT si popolano di album Panini. La 21a e 22a giornata saranno dedicate infatti alla collezione Calciatori 2023/24. Quello che è l’oggetto dei desideri di bambini e adulti, intramontabile mito del made in Italy, diventa protagonista dei prossimi due turni di campionato quando gli album dell’edizione numero 63 verranno distribuiti ai tifosi presenti allo stadio.

A questa attività seguirà anche un cerimoniale pre-gara dedicato, con 23 bambini che accompagneranno squadra e arbitro e reggeranno l’album dal momento dell’ingresso in campo fino al lancio della monetina. Quindi le maxi figurine con il logo delle due squadre che i due capitani si scambieranno al posto dei tradizionali gagliardetti.

Infine la partnership Lega B-Panini prevede anche led bordocampo e la trasmissione sul maxischermo dello spot Album Calciatori Panini 2023-2024.

La collezione si compone di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine. La Serie BKT come sempre è protagonista con una pagina dell’album dedicata a ogni squadra, composta dal logo della società, dalla squadra schierata e dalla ‘tripla’ con altrettanti giocatori. Totale sette figurine per ognuno dei 20 club, oltre alle immagini stampate dell’allenatore, delle maglie ufficiali e la cronistoria della società dal 2000 a oggi.

Le bustine della nuova collezione, inoltre, sono più ricche con all’interno sette figurine invece di cinque e con una figurina aggiuntiva extra collezione dedicata agli slogan delle tifoserie dei club di Serie A Tim e Serie BKT con il retro coupon.