Ladbrokes rompe con SPFL e Rangers: niente più scommesse nello stadio

(di Andrea Peddis) – L’accordo tra i Rangers Glasgow e lo sponsor Ladbrokes non sarà rinnovato. Le parti, dopo una trattativa per il rinnovo, hanno deciso per la separazione al termine della stagione. Ladbrokes è un’agenzia di scommesse del Regno Unito, e dal 2015 sponsor ufficiale dei primi 4 campionati scozzesi. La decisione presa dalle parti è avvenuta dopo l’accesa discussione tra la Lega scozzese e i club partecipanti, riguardo al proseguo della stagione.

La dirigenza del club “protestante” di Glasgow ha scelto, come sta avvenendo anche nel calcio d’oltremanica, di diminuire la visibilità delle scommesse. Infatti, anche la Scottish Premier Football League (SPFL) dirà addio a Ladbrokes come sponsor ufficiale alla fine di questa stagione. In 5 anni, il denaro pagato dallo sponsor del betting si è dimezzato: dai 2,3 milioni di sterline della stagione 2015/16 a 1.5 milioni della stagione 2017/18. Il saldo di quest’ultima stagione non dovrebbe invertire il trend negativo in corso. Dalla prossima stagione dunque, all’Ibrox stadium (casa dei Rangers), non sarà più possibile fare scommesse sulle partite, confermando così l’impegno del Regno Unito nell’eliminare questa opportunità molto diffusa tra i tifosi.