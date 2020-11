BETWAY SOSTIENE LO SVILUPPO DELLO SPORT IN GHANA

(di Daniele Caroleo) – Betway, società di gioco d’azzardo online globale, quattro anni fa ha legato il proprio nome allo sport in Ghana, investendo in maniera consistente nel paese sito nell’Africa Occidentale. Betway Ghana, appartenente al gruppo globale di Betway Group, è attualmente la più grande agenzia di scommesse in Ghana e, nel corso degli anni, attraverso numerose iniziative indirizzate agli atleti, agli allenatori e ai giornalisti del paese, ha, di fatto, sostenuto lo sviluppo delle attività sportive in quel territorio. Una particolare attenzione è stata dedicata al mondo del calcio, visto che Betway sponsorizza ben tre club appartenenti alla Ghana Premier League, il massimo campionato calcistico locale.

Mentre gli allenatori delle squadre, sia maschili che femminili, hanno avuto la possibilità di aggiornarsi dal punto di vista professionale con dei corsi di formazione appositi. Ingenti investimenti, inoltre, sono stati destinati al basket e alla formazione dei giornalisti sportivi ghanesi. Senza dimenticare che, nonostante tutta questa serie di operazioni, l’azienda ha ribadito anche la propria volontà a collaborare per lo sviluppo di ulteriori progetti a favore dello sport in Ghana in qualità di Corporate Social Responsibilities (CSR). Betway, giunto in Ghana nel 2016, ha stretto accordi di partnership, attualmente, con i club calcistici dell’Aduana Stars, dell’Ashantigold SC e della Liberty Professionals.