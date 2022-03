La WTA ha firmato con Hologic il più grande accordo di sponsorizzazione della sua storia

(di Emanuele de Laugier) – La Women Tennis Association (WTA) ha siglato un accordo pluriennale per i propri diritti di denominazione con Hologic, società di dispositivi medici e diagnostici. Nessun dettaglio finanziario è stato reso pubblico in merito alla partnership, ma la WTA l’ha descritta come la più grande sponsorizzazione della sua storia.

Inoltre, secondo il New York Times (NYT), il contratto vale molto di più rispetto ai 14.7 milioni di dollari a stagione pagati dalla Sony Ericsson, società produttrice di cellulari, tra il 2005 ed il 2010 per gli stessi diritti di denominazione del tour femminile.

Questa è la prima grande sponsorizzazione sportiva per Hologic, un marchio incentrato sulla salute delle donne, e Lisa Hellmann, vicepresidente per le risorse umane e per la comunicazione dell’azienda, ha rivelato al New York Times che l’approccio della WTA per la gestione del caso Peng Shuai con la Cina è stato un fattore per garantire l’accordo.

La tennista cinese era inizialmente scomparsa dalla vista del pubblico l’anno scorso, e che al momento rimane sotto quella che sembra essere una stretta sorveglianza da parte dello stato socialista, dopo aver accusato un’ex figura di spicco del governo di aggressione sessuale.

In risposta, il tour di tennis femminile ha sospeso tutti e dieci i suoi eventi nel paese, comprese le redditizie finali WTA a Shenzhen, che avevano offerto un montepremi di 14 milioni di dollari quando sono state giocate per l’ultima volta in Cina nel 2019.

La decisione di dare la priorità alla sicurezza delle sue giocatrici rispetto ai tornei, che hanno rappresentato circa un terzo delle entrate annuali della WTA nel 2019, è stata ampiamente elogiata. Ora, il tour femminile sembra essere stato premiato con un nuovo importante sostenitore.

Micky Lawler, presidente della Women Tennis Association, ha dichiarato al New York Times: “Per noi è la sponsorizzazione più importante della storia della WTA e, probabilmente, anche la più grande nello sport femminile”.

Lisa Hellmann ha aggiunto: “Abbiamo osservato molto da vicino alcune delle mosse coraggiose e d’altissima integrità fatte dalla WTA. E questo ha portato alla nostra attenzione sia la potenziale necessità per il tour di avere un nuovo Title Sponsor, sia il voler davvero sostenere e supportare la posizione che sta assumendo nonostante l’impatto davvero negativo sulla propria attività”.

Hellmann ha anche aggiunto che Hologic era comunque più interessato a stringere una partnership con la WTA per la sua “portata globale”.

Oltre ai diritti sul nome del tour, il marchio della società di dispositivi medici sarà presente anche sulle reti di tutti gli eventi WTA, così come sulla segnaletica virtuale intorno al campo.

I due partner collaboreranno anche ad una serie di contenuti per la salute delle donne ed ad un programma di ricerca sulle atlete.

Lawler ha anche detto che l’accordo con Hologic consentirà alla WTA di mantenere i premi in denaro nei suoi eventi di alto livello uguali a quegli degli uomini, nonché migliorerà i montepremi negli altri tornei minori.