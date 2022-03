EA Sports rimuove la Russia e la Bielorussia dai suoi giochi (FIFA22 e NHL22)

(di Emanuele de Laugier) – Lo sviluppatore di videogiochi statunitense Electronic Arts (EA) ha confermato che rimuoverà le squadre nazionali di Russia e Bielorussia dal suo titolo di gioco di calcio FIFA 22 e da quello di hockey su ghiaccio NHL 22, a causa dell’invasione in atto ai danni dell’Ucraina.

La dichiarazione ufficiale rilasciata dalla società il 2 marzo recita: “EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come tante voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina. In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports ha avviato i processi per rimuovere la squadra nazionale russa e tutti i club russi dai prodotti EA Sports FIFA, tra cui: FIFA 22, FIFA mobile e FIFA online. Stiamo anche valutando attivamente le modifiche correlate ad altre aree dei nostri videogiochi”.

Inoltre, in un’affermazione pubblicata sull’account Twitter di EA Sports NHL, lo sviluppatore di videogiochi ha anche confermato che avrebbe rimosso le squadre russe e bielorusse dal titolo NHL 22 nelle prossime settimane.

L’annuncio di EA è arrivato dopo che Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, ha scritto una lettera aperta indirizzata a tutte le organizzazioni di eSport, chiedendo che la Russia e la Bielorussia vengano bandite dal gioco competitivo.

La lettera recita: ”Faccio appello per bloccare temporaneamente tutti gli account russi e bielorussi e per interrompere anche la partecipazione delle squadre e dei giocatori dei due paesi a tutti gli eventi di eSport internazionali, nonché di annullare tutti gli eventi internazionali che si dovrebbero tenere sul territorio della Russia e della Bielorussia.

Siamo sicuri che tali azioni motiveranno i cittadini russi a fermare in modo proattivo questa disgraziata aggressione militare”. Oltre alle dure prese di posizione degli organi sportivi internazionali negli ultimi giorni, la decisione presa dalla Electronic Arts sarebbe la prima sanzione nei confronti della Russia e della Bielorussia nel settore del gaming.