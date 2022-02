La WNBA raccoglie 75 mln di dollari per guidare la crescita globale degli sport femminili

(di Emanuele de Laugier) – La Women National Basketball Association (WNBA), lega professionistica femminile di basket nel Nord America, ha annunciato il più grande aumento di capitale mai realizzato per una proprietà sportiva femminile.

I 75 milioni di dollari ricevuti come investimento faranno parte di una strategia di crescita finanziaria “multiforme”, progettata per generare nuove entrate attraverso l’aumento della spesa in aree prioritarie come parte della trasformazione aziendale a lungo termine della lega.

A seguito del finanziamento, la valutazione della WNBA e dei suoi 12 team è di 1 miliardo di dollari, secondo una fonte a conoscenza dell’accordo. Gli investitori includono il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo Nike, che è uno dei partner commerciali della lega, nonché gli attuali proprietari delle squadre della WNBA e della National Basketball Association (NBA). Questi includono Joe e Clara Tsai (New York Liberty e Brooklyn Nets), Ted Leonsis (Washington Mystics e Washington Wizards), Micky e Nick Arison (Miami Heat) e Bill Cameron (Dallas Wings). Hanno investito anche Michael e Susan Dell, che hanno una quota di minoranza nei San Antonio Spurs. Invece, tra gli investitori al di fuori delle due leghe professionistiche di basket ci sono Linda Henry, proprietaria dei Boston Red Sox e della squadra di calcio inglese del Liverpool insieme a suo marito John Henry, nonché l’ex segretario di stato americano Condoleezza Rice.

I fondi saranno utilizzati per elevare il marchio ed il marketing per la globalizzazione della WNBA, così come per l’innovazione, la digitalizzazione, la crescita dei punti di contatto con i consumatori e l’ottimizzazione operativa. La WNBA ha aggiunto che l’investimento contribuirà ad uno sforzo generale per affrontare alcuni degli ostacoli alla crescita della lega e per generare nuove entrate.

La banca d’investimento Allen & Company è stata il consulente finanziario per la transazione.

“Siamo incredibilmente fortunati a poter capitalizzare l’attuale slancio intorno agli sport femminili e siamo grati agli investitori che hanno scelto di supportare la WNBA in un modo senza precedenti, così come ai proprietari dei nostri team che continuano a investire nelle giocatrici e nelle squadre”. ha detto Cathy Engelbert, n.1 della WNBA.

“La nostra strategia consiste nell’impiegare questo capitale per continuare a guidare il marchio della lega come una proprietà di intrattenimento audace e progressista che incarna la diversità, promuove l’equità, sostiene la giustizia sociale e sostiene il potere delle donne. Avendo appena completato la nostra storica stagione numero 25, con questo capitale aggiuntivo, prepareremo la WNBA per un futuro di successo e rappresenterà un segnale della direzione futura dello sport femminile nel suo insieme”. Ha aggiunto Cathy Engelbert.

Il primo passo avverrà nella regular season della stagione 2022 che sarà la più lunga di sempre, con 36 partite da giocare per squadra.