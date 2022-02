Recrowd si lega al brand Spezia calcio (serie A)

(di Francesca Diana) – Lo Spezia calcio espande i propri orizzonti: la società ligure ha stretto una collaborazione con la Recrowd, piattaforma di lending crowdfunding immobiliare, con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi bianconeri nelle varie campagne e di crearne alcune ad hoc. L’operazione vale circa 40 milioni di euro, più alcuni bonus e clausole, tra cui anche quella sull’eventuale retrocessione in Serie B. La cifra in tal caso subirebbe una riduzione drastica, vedendo l’investimento ridotto a 15 milioni di euro.

Recrowd è diventata sia Premium Partner, sia nuovo Back Jersey sponsor del club. Sarà presente ad esempio sul retro delle maglie da gioco della prima squadra fino al termine della stagione 2022/2023. L’obiettivo della partnership è quello di promuovere il crowdfunding come mezzo di creazione di ricchezza e valore per il sistema Paese, coinvolgendo un ambito fino ad ora praticamente inesplorato il calcio, per questo lavoreranno insieme sulla promozione delle campagne di crowdfunding e studieranno l’opportunità̀ di lanciare una campagna con l’obiettivo di dare ai tifosi liguri la possibilità̀ di partecipare attivamente a progetti che porterebbero vantaggi all’intera comunità.

Il lending crowdfunding consiste infatti nel prestare denaro a persone o imprese in cerca di fondi per finanziare i propri progetti di crescita personale o professionale, attraverso piattaforme online.

Non è però la prima volta che il crowdfunding sbarca in Italia: la piattaforma Tifosy, l’unica struttura di crowdfunding sportivo al mondo autorizzata dalla FCA, la Consob britannica, fondata da Fausto Zanetton e Gianluca Vialli, ha infatti collocato mini bond da 2,38 milioni emesso dal Pescara Calcio e quello da 1,5 milioni del Frosinone calcio nel febbraio 2018.