LaLiga entra ancora una volta nella classifica dei brand spagnoli più stimati pubblicata da Kantar

(di Emanuele de Laugier) – LaLiga si è classificata al 15° posto della lista dei BrandZ del 2021 pubblicata da Kantar, che riconosce i 30 marchi spagnoli di maggior valore. Questa è la seconda volta che il marchio della massima lega calcistica spagnola entra a far parte della classifica dopo la prima partecipazione nel 2020. Inoltre, LaLiga consolida la sua posizione come unica organizzazione sportiva presente nella lista.

I criteri utilizzati da Kantar per stilare la classifica sono la combinazione del valore finanziario del brand con una valutazione del patrimonio fatta da un campione rappresentativo dei consumatori spagnoli. Inoltre, la lista dei BrandZ è l’unica classifica, che misura il valore dei marchi al mondo, ad utilizzare entrambi questi criteri. Secondo la valutazione di Kantar, il valore de LaLiga è di 1.42 miliardi di euro.

Per merito dell’impegno di una produzione di livello mondiale e per gli spettacoli TV trasmessi, LaLiga non è stata classificata da Kantar come competizione sportiva, ma come una compagnia di intrattenimento.

La Brand Director de LaLiga, Eva López, ha dichiarato: “Essere di nuovo parte della lista dei BrandZ dimostra che siamo in grado di avvicinarci ai nostri consumatori in modo efficace. Il nostro brand sta diventando sempre più forte in un’industria, quella dell’intrattenimento e delle emozioni, che è molto competitivo, con i contendenti che lottano per il tempo libero dello stesso target di spettatori”.

L’obiettivo de LaLiga è di essere il miglior marchio legato all’intrattenimento ed è così che lo ha inteso e classificato Kantar nel sua lista. E’ motivo di orgoglio per il marchio della massima lega calcistica spagnola aver raggiunto un tale traguardo, insieme al fatto di essere l’unica competizione sportiva presente nella classifica.

La prima posizione della lista dei BrandZ del 2021 è stata presa da Zara. A seguire, per completare la top 10, ci sono Movistar, Santander, Iberdrola, BBVA, Endesa, Naturgy, Repsol, Mercadona e Massimo Dutti.