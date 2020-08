LA TRADIZIONE DE LAS BARRAS AZULGRANAS NELLE NUOVE MAGLIE MACRON PER IL LEVANTE U.D.

club valenciano che milita nella Liga spagnola, e Macron, sponsor tecnico de ‘Los Granotes’, hanno presentato la nuove maglie che saranno indossate nella prossima stagione 2020-2021. Il Levante U.D. hanno presentato la nuove maglie che saranno indossate nella prossima stagione 2020-2021.

Maglie che nella versione ‘Home’ e ‘Away’ rispecchiano la tradizione dei colori sociali e che nella ‘Third’ rendono omaggio alle tonalità del mare di Valencia. La nuova maglia “Home” conserva i tradizionali colori azul-grana con banda centrale granata tra due bande blu navy. La maglia è a girocollo con maniche raglan.

Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club e la scritta “UN PASADO PARA HONRAR, UN FUTURO POR CONQUISTAR”. Sul fondo maglia è presente un tape interno in silicone con la scritta Levante! En las barras azulgranas de tu clásico jersey delimitata da due immagini di ranocchie, mascotte del club valenciano.

La versione “Away” è caratterizzata da un rigato verticale bianconero nella parte anteriore. Il collo è a polo con chiusura a tre bottoni. Il backneck è personalizzato e anche in questo caso è presente, nel tape interno sul fondo maglia, la scritta Levante! En las barras azulgranas de tu clásico jersey.

Infine per quanto riguarda la “Third” il colore dominante è il verde acqua. Il collo è a V con bordi in granata e blu navy, così come sui bordi manica in maglieria. Nella sua parte anteriore la maglia è caratterizzata da una trama jaquardata di righe orizzontali ripetute all over tono su tono. Anche in questo kit il backneck è personalizzato con i colori, il logo del club e la scritta “UN PASADO PARA HONRAR, UN FUTURO POR CONQUISTAR” e sul fondo maglia il tape siliconato con la scritta Levante! En las barras azulgranas de tu clásico jersey.

Sotto il profilo commerciale il Levante U.D. conferma il main sponsor “Betway”, bookie molto attivo nelle sponsorship soprattutto quelle del campionato di calcio spagnolo.