Il bookie irlandese BoyleSports sulle maglie del Coventry City

Nuovo sponsor per il Coventry City. Il club inglese di Football Championship (nella scorsa stagione ha vinto il campionato di League One) ha ufficializzato l’accordo con BoyleSports, operatore di scommesse con sede in Irlanda, per la stagione 2020/2021. Il cookie non è certamente una new entry in Inghilterra, avendo siglato accordi in passato anche con il Birmingham City. Lo rivela il sito specializzato Agipronews.

Dave Boddy, amministratore delegato del Coventry City, ha affermato che l’accordo permetterà sia al club che a BoyleSports di accrescere la propria presenza nazionale e internazionale.

«Siamo molto lieti di dare il benvenuto a BoyleSports a Coventry City come nostro nuovo sponsor della maglia e principale partner del club. Si tratta di un accordo significativo per il club e fornirà entrate significative e necessarie, aiutando a supportare Mark Robins e la squadra in vista della prossima stagione in Championship (la Serie B Inglese che ritrova dopo tanti anni grazie ad una stagione increbile)», ha dichiarato Boddy.

Il CEO di BoyleSports, Conor Gray, ha dichiarato che l’operatore è entusiasta di lavorare con il club e i suoi sostenitori: «Avendo scelto le Midlands come base per la nostra espansione in Gran Bretagna, siamo orgogliosi di consolidare il nostro impegno sia a Coventry che nella più ampia area delle Midlands con questo accordo». BoyleSports ha iniziato la sua espansione nel mercato del Regno Unito lo scorso anno dopo aver acquisito 13 negozi nelle Midlands, tre dei quali a Coventry. Da allora, il bookmaker ha acquisito altri sei negozi nella zona.