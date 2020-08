Tradizione e innovazione nelle maglie QPR ideate da Erreà per la stagione 2020/21

La tradizione e l’innovazione di innovare si uniscono nelle nuove divise ufficiali che Erreà (azienda con sede a San Polo di Torrile, in provincia di Parma) ha ideato per la prossima stagione del QPR (Queen Park Rangers, in questa stagione impegnati nella Football Championship, la serie B britannica).

La classicità viene rispettata ma rivisitata nella prima divisa che conferma le ampie righe orizzontali azzurre su base bianca. Dalla linea molto elegante ed essenziale, il look della maglia home è rifinito dal particolare collo a V a incrocio che sostituisce quello a polo della passata stagione. Caratterizzato da sottili righine rosse riprese anche nel bordo manica dona un tocco retrò all’intero kit.

Il tessuto morbido e confortevole, con costruzione a doppia frontura, è caratterizzato dalla presenza di minuscoli microfori studiati per assicurare una ventilazione e una regolazione ottimale della temperatura corporea. La traspirabilità completa le caratteristiche di questo filato ad effetto “seconda pelle” ideale per supportare le performances in gara.

Stesso modello dallo stile molto pulito per la divisa away declinata in un grintoso e vivace rosso accesso con bordini nel collo e nelle maniche in bianco.