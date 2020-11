La Premier League vuole rinunciare al modello Pay-Per-View (PPW)

(di Alessandro Presta) – Il 5 novembre i club della English Premier League (EPL) si sono riuniti per discutere dell’eventuale abbandono del modello pay-per-view (PPV). Da quanto riporta il “The Times”, è molto probabile che si ritorni al modello precedente che includeva questa modalità di trasmissione. In ogni caso, la pausa (per i match delle selezioni nazionali) della prossima settimana permette di rimandare una decisione definitiva. Il provvedimento infatti non sarà promulgato prima del 21 novembre.

Il modello PPV inglese per le partite di calcio ha una storia estremamente recente. Questo sistema è stato introdotto all’inizio del mese di ottobre dopo l’ultima pausa nazionali. I fan, per vedere le partite non incluse nella normale trasmissione televisiva delle emittenti (Sky, BT sport, Amazon Prime Video e BBC), devono pagare 14.95 sterline (16.57 euro). Una cifra molto alta che ha generato lamentele da parte dei clienti già costretti a pagare l’abbonamento.

La Football Supporters Association (FSA), l’organizzazione che rappresenta i tifosi britannici, ha fatto pressioni affinchè la Premier League riconsiderasse il modello in vigore. L’attuale pandemia e le mutate circostanze del Regno Unito, che dal 5 novembre al 2 dicembre vivrà un nuovo blocco nazionale, non consentono di adottare il sistema “PPV”. A maggior ragione con delle tariffe così alte. Dall’altra parte, le emittenti televisive in questione non vogliono rinunciare agli introiti aggiuntivi dati dal pay-per-view.

Per questi motivi, prima di una conferma ufficiale, le parti coinvolte dovranno discutere gli ultimi dettagli la prossima settimana. Secondo il “Times”, se non si riuscisse ad eliminare il PPV, l’unica alternativa sarebbe quella di ridurre il prezzo di 14.95 sterline (16,57 euro) per assistere alle partite non incluse nell’abbonamento standard.