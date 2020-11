Dall’Inghilterra un casco hi-tech per esperienze nel settore dell’A/R Sport

Verafly, una start-up britannica sta aprendo la strada alla rivoluzione AR Sports. Lo scorso 29 settembre 2020, ha lanciato sul sito web www.vera-fly.com, il nuovo casco “A/R Sport” per paracadutismo. L’azienda lavora in modalità stealth dal 2017 per creare e testare un casco rivoluzionario che consente agli atleti di unire il mondo digitale alla loro formazione ed espandere la loro esperienza con la realtà aumentata.

La prima applicazione è per il paracadutismo indoor sotto forma di un gioco “Escape Room”, che consente ai volatori non solo di crescere tecnicamente, ma anche di espandere la propria esperienza.

“Il nostro casco cambia il modo in cui gli sport vengono praticati, trasmessi e come si interagisce con essi. Oggi gli atleti possono aumentare lo sport e migliorare le loro prestazioni, mentre gli spettatori possono interagire con loro in un modo inimmaginabile solo pochi anni fa“, ha spiegato Vittorio Cosma, Ceo di Verafly.

Il casco Verafly, adatto in termini aerodinamici, incorpora una Microsoft Hololens e consente ai volatori di avere un’esperienza AR nel tunnel a vento, combinando il migliore e più recente modelling di immagini e motore con le capacità di un set per realtà aumentata tutto in uno. Lo sviluppo del gioco è stato effettuato su standard specifici, al fine di potere passare eventualmente a piattaforme più evolute ed essere così pronti ad adattarsi a un settore in continua evoluzione .