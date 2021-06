LA NFL ALLA RICERCA DI UNA CITTÀ’ PARTNER TEDESCA 

La National Football League (NFL) ha iniziato la ricerca di una città partner in Germania per ospitare le partite della stagione regolare.

La Lega in esame ha disputato 28 partite a Londra dal 2007 e ne giocherà altre due nella capitale inglese al Tottenham Hotspur Stadium a ottobre. Ora, la NFL ha annunciato il lancio di un processo per identificare una città partner in Germania per una potenziale espansione delle International Series della lega nell’Europa continentale.

La NFL ha portato la società londinese The Sports Consultancy per assistere a tale processo, che includerà la collaborazione con le città interessate per sviluppare le loro proposte.

Il processo segue diversi anni di forte crescita dei fan in Germania. Secondo la lega, il pubblico televisivo settimanale della NFL su ProSieben e DAZN è cresciuto di oltre il 20% all’anno dal 2017. Infatti, milioni di fan si sono sintonizzati anche per il Super Bowl di quest’anno.