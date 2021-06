FIH ed Erreà Sport insieme per un innovativo progetto di merchandising

AMSTELVEEN - (l-r) Italie goalkeeper Sofia Monserrat, Chiara Tiddi of van Italie tijdens de EK Hockey wedstrijd tussen Engeland en Italie in het Wagener Stadion op 6 juni 2021 in Amstelveen. ANP WILLEM VERNES

Le parole del Presidente FIH, Sergio Mignardi, sull’accordo FIH–ERREÀ SPORT:

“Siamo contenti di collaborare per i prossimi 4 anni con un grande marchio italiano di profilo internazionale come Erreà. Perché la Federhockey ha investito e sta investendo sulla promozione, la diffusione e sul valore dell’identità sportiva dell’hockey: in Italia e nel mondo. Ringrazio Erreà per questa comune volontà”.

“PASSIONE AZZURRA” IL MERCHANDISING FIRMATO ERREÀ SPORT DEDICATO ALLA NAZIONALE ITALIANA HOCKEY PRATO

Grazie ad un contratto di durata quadriennale, Erreà Sport è partner tecnico della FIH– la Federazione Italiana Hockey con la fornitura dell’abbigliamento sportivo.

Tale accordo raggiunto grazie alla collaborazione di Offside Srl di Milano, prevede la firma di Erreà su tutto il merchandising della FIH con i capi ufficiali della nazionale italiana.



Il lancio della piattaforma e-commerce “Passione Azzurra” avviene in concomitanza con un importante evento internazionale che vede come protagoniste le ragazze della Nazionale. La rappresentativa senior femminile, infatti, è attualmente impegnata dal 4 al 13 giugno nella rassegna continentale di Amsterdam in Olanda. I ragazzi, invece, inizieranno il ritiro il 27 giugno per poi disputare gli europei pool B dal 15 al 21 agosto. – fonte: FIH

Di seguito il link dove trovare ed acquistare i prodotti ufficiali “Passione Azzurra”:

https://admin.offsidesrl.com/negozio/merchandising/merchandising-ufficiale-nazionale-italiana-hockey-su-prato/

(Nella foto in pagina: Il capitano dell’Italdonne Chiara Tiddi e il portiere Sofia Montserrat. Foto di di ANP WILLEM VERNES tratta da https://rabo-eurohockeychampionships2021.com/)