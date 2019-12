LA NAZIONALE CINESE DI PALLAVOLO FEMMINILE CONCLUDE DUE ACCORDI DI SPONSORSHIP PER TOKYO 2020

(di Daniele Rizzi) – La squadra nazionale cinese di pallavolo femminile ha concluso accordi di sponsorizzazione con il marchio di biancheria da letto “DeRucci-MuSi” e il marchio di olii alimentari “COFCO Fulinmen”. Le partnership, mirano a supportare il team durante le Olimpiadi di “Tokyo2020″.

Il brand DeRucci MuSi, come enunciato nel comunicato stampa, ha dichiarato di voler personalizzare un set di biancheria da notte per il team della nazionale e diventare un “consulente per il sonno e la salute” per la riuscita di ottime performance delle giovani atlete. La società, ha inoltre affermato, che l’obiettivo principale è quello di ottenere la leadership nel “campo del sonno salutare” e di aver dunque condotto negli ultimi mesi ricerche e sviluppi approfondite nel “campo del sonno applicato allo sport” prima di una manifestazione mondiale.

Per DeRucci MuSi non è però la prima sponsorizzazione in ambito sportivo: il marchio ha infatti sponsorizzato il torneo “Australian Open” di tennis nel 2018, e la Coppa del Mondo di basket maschile in Cina nel 2019.

Fulinmen, invece, uno dei marchi di proprietà del colosso cinese dei prodotti agricoli e alimentari COFCO (China Oil and Food Corporation), ha fatto sapere di voler proporre cibi leggeri e salutari che possano accompagnare la “dieta sportiva” della nazionale di pallavolo, sia durante gli allenamenti che nelle performance che le atlete sosteranno nel torneo olimpico di Tokyo 2020.

In vista dei Giochi Olimpici, il ruolo degli sponsor della nazionale femminile di pallavolo continua così a crescere. Il team, di fatto, annovera 4 partner ufficiali: Pacific Insurance (assicurazioni) Lenovo (computer), Tencent Sports e Tencent News (media); 6 sponsor ufficiali: Bright Dairy (prodotti lattiero-caseari), Adidas (abbigliamento), Haier (condizionatore d’aria), Huida Sanitary Ware (bagno), MuSi (biancheria da letto), Fulinmen (cereali e oli); e infine, 6 fornitori ufficiali: Jinluo (salsiccia di prosciutto), Yoroyal (cibo salutare), DE&E (cappe aspiranti, stufe a gas e prodotti elettrici), Meitao Ceramics (piastrelle), Shui Qingqing (riso), Ganten (brand di acqua).