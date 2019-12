NIKE CHIUDE IL 2019 CON UNA CRESCITA COSTANTE E RICAVI RECORD 

(di Marco Casalone) – La 21.000 milioni di dollari nel primo semestre. Nella seconda parte dell’anno ha fatto registrare un aumento dell’utile netto del 28%, per una cifra pari a 2.500 milioni di dollari. La Nike (azienda statunitense market leader nel settore dell’abbigliamento sportivo) si conferma in un momento di grande crescita: dopo aver fatturatonel primo semestre. Nella seconda parte dell’anno ha fatto registrare un aumento dell’utile netto del 28%, per una cifra pari a 2.500 milioni di dollari.

“Abbiamo raggiunto un altro magnifico risultato grazie ai nostri investimenti nel mondo digitale e dell’innovazione tecnologica, attraverso i quali possiamo aumentare sia la nostra competitività nel lungo termine che il vantaggio nei confronti dei nostri competitors” ha commentato Andy Campion, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario della società con sede nell’Oregon (USA).

La vendita di calzature sportive (in particolare mondo quelle dedicate a calcio, basket e atletica leggera) contribuisce ad oltre la metà dei ricavi dell’intero gruppo e rappresenta il settore maggiormente in crescita, con un fatturato di oltre 11.000 milioni di euro ed in aumento del 10% rispetto all’ultimo semestre.

Molto soddisfacenti sono state anche le vendite dei prodotti tessili, che hanno generato incassi per quasi 6.000 milioni di euro (+7% rispetto all’ultima rilevazione), e delle attrezzature da allenamento (che hanno fruttato nel complesso 700 milioni di euro).

Per quanto riguarda invece le vendite per territorio i maggiori progressi si sono registrati in Cina: gli introiti nel paese asiatico sono infatti aumentati del 21% nei primi sei mesi dell’anno fiscale (per un totale di 2.627 milioni di euro), mentre l’utile netto ha visto una crescita del 28% (pari a oltre 1.200 milioni di euro)

La principale fonte di reddito resta comunque il Nord America nonostante un aumento dei proventi arrestatosi all’1%, un risultato decisamente meno soddisfacente di quelli ottenuti nella zona Europa-Medio Oriente-Africa (+8% dei ricavi pari a quasi 4.500 milioni di euro) e in quella Asia Pacifico-America Latina (nella quale i profitti sono aumentati del 10% arrivando a superare i 2.500 milioni di euro).