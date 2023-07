La mia Liguria sulle maglie dei club professionistici liguri. Budget da 1,34 mln di euro

Sarà anche quest’anno “La Mia Liguria” il second sponsor di maglia del Genoa CFC (da quest’anno nuovamente in Serie A) per un budget annunciato di 580mila euro (per l’intera stagione 2023/24). L’obiettivo è far conoscere le bellezze culturali della Liguria a livello nazionale.

Il budget destinato alla campagna 2023/2024 ammonta complessivamente ad 1,34 milioni di euro: 580mila per il Genoa che disputa nuovamente il campionato di Serie A, 680mila euro per le due squadre di serie B, UC Sampdoria e Spezia (340mila ad ogni squadra), 80mila euro per le due squadre di Lega Pro, Entella e Sestri Levante (40mila euro ad ogni squadra).

Il logo“La Mia Liguria”, oltre che sulle maglie dei giocatori, sarà visibile nelle aree di accesso al campo da gioco, sui biglietti digitali e sui pullman delle squadre. Verranno inoltre allestiti spazi dedicati negli spogliatoi assegnati alle squadre ospiti con immagini promozionali della Liguria, sui backdrop delle interviste negli stadi e nei centri sportivi di allenamento.