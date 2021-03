La maglia dell’U.S. Lecce simbolo del territorio salentino

L’U.S. Lecce, in questa stagione in Serie B, si sta posizionando tra i club più attivi nella promozione del territorio. Già precedentemente la realtà calcistica pugliese aveva scelto alcuni elementi caratteristici della terra salentina per personalizzare le maglie. Le divise di gioco infatti son state utilizzate come strumento di visibilità per aziende partner o per lanciare nuovi progetti tematici. Una strategia rivelatasi vincente anche perché ha generato ricavi nell’area del merchandising ufficiale.

Nella tessitura della seconda maglia 2020/21, autoprodotta con il marchio tecnico “M908” e caratterizzata da uno sfondo bianco con fasce rosse e gialle, sono stati inseriti i nomi di tutti i comuni della provincia di Lecce, senza dimenticare la fan base salentina. In due delle 19 trasferte di questa stagione, infatti, i nomi dei supporter più “fedeli” saranno serigrafati sulla divisa di gioco e accompagneranno i giocatori in campo nelle loro sfide sportive. Un gesto significativo e tangibile per ringraziarli del sostegno nei difficili mesi del lockdown. I 96 comuni della provincia di Lecce sono presenti sull’intera superficie della divisa, sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore. Da municipalità come Giuggianello, con poco più di 1.155 abitanti, a centri urbani come Nardò (oltre 30.700), Galatina (26.200) e Copertino (23.500).

E’ dedicata alla campagna di sensibilizzazione a favore degli ulivi del Salento (attaccati, negli ultimi anni, dal batterio della xylella). La maglia, i calzoncini e i calzettoni sono di tonalità verde scuro per richiamare il colore dell’ulivo. L’immagine stilizzata dell’albero, con sfumature gialle e rosse, è stata scelta per sottolineate il forte legame tra il club e il territorio salentino.

Links, società salentina attiva nel settore dell’information technology (con sedi operative anche a Milano e Roma) è il nuovo main sponsor di maglia dell’U.S. Lecce per la stagione 2020/21, con l’obiettivo di accompagnare i salentini in un pronto rilancio in ambito sportivo. Links si affianca, sul fronte kit, a pasta Maffei, già second partner nella precedente esperienza in Serie A. Proprio Maffei, BPP (Banca Popolare Pugliese) e Barocco Energia, questi ultimi due rispettivamente sleeve e back, sono tutti sponsor pugliesi che hanno la caratteristica di essere legati al territorio, pur essendo riusciti ad allargare le opportunità di business su scala nazionale.

“L’amore per la maglia, la fiducia riposta in noi dal parco aziende è stata più forte del Covid-19 e delle difficoltà che quest’ultimo ha portato. Ho trovato ottimismo ed entusiasmo da parte delle aziende verso il brand Lecce. Anche il calciomercato di questa estate ha portato entusiasmo (il club è al 5° posto provvisorio, nda), gli imprenditori sono contenti del progetto societario e del progetto tecnico”, ha dichiarato Andrea Micati, direttore commerciale e marketing dell’U.S. Lecce. “Le aziende che hanno seguito il club dalla C ad oggi sono in numero crescente. Quest’anno abbiamo avuto un tasso di rinnovo dei contratti di sponsorizzazione che supera il 90% ( nonostante gli stadi chiusi). Oltre ai rinnovi ci sono stati nuovi ingressi. Abbiamo inoltre registrato una crescita del fatturato delle sponsorizzazioni rispetto all’ultimo anno. Con sorpresa assistiamo ad una forte crescita in un settore dove invece tanti club della cadetteria hanno sofferto. La maglia è la forma di investimento più importante per un nostro partner, perché attraverso questa partnership entra nella storia del Lecce”.