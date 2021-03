Il Leeds di Andrea Radrizzani si lega al brand di pagamenti digitali Skrill

Il Leeds United ha annunciato un nuovo accordo con Skrill che vede il brand di pagamenti digitali diventare partner ufficiale del club. L’accordo di sponsorizzazione vedrà la sua prima attivazione questo fine settimana con la presenza del marchio Skrill all’interno dello stadio durante la partita casalinga del Leeds United contro il Chelsea FC alle 12.30 GMT di sabato 13 marzo.

Fondata nel 2001, Skrill è leader nei pagamenti digitali, fornendo una piattaforma che supporta più metodi di pagamento tra cui carte di credito, carte prepagate e soluzioni bancarie in tempo reale in oltre 120 paesi. I retailer che utilizzano Skrill possono promuovere i propri servizi a milioni di utenti Skrill in tutto il mondo. Inoltre, Skrill fornisce ai commercianti protezione contro il chargeback, garantendo quindi tutti i pagamenti che vengono processati sulla propria piattaforma.

In base all’accordo di partnership ufficiale, Skrill – che fa parte di Paysafe, piattaforma di pagamento specializzata leader nel settore – diventerà anche un’opzione di pagamento sul negozio online internazionale del Leeds United che serve i tifosi di tutto il mondo. La partnership vedrà il marchio Skrill ben visibile in tutte le partite casalinghe del Leeds United, attraverso i LED intorno allo stadio, e promosso su base continuativa attraverso i canali online del club, compreso il sito web e l’applicazione mobile ufficiale, così come sui suoi social media. Skrill lavorerà anche a stretto contatto con il club per produrre una serie di campagne di contenuti esclusivi per fornire ai tifosi un ulteriore modo di mettersi in contatto con i giocatori e nuove forme di intrattenimento.

La nuova sponsorizzazione supporta Skrill e i suoi servizi di carta prepagata, di compravendita di criptovalute e di Money Transfer per utenti che vogliono inviare denaro all’estero con tariffe competitive.

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds United, ha detto: “Siamo lieti che Skrill si unisca a noi in qualità di partner. Sia Skrill che il Leeds United sono forze dinamiche nei nostri rispettivi settori, sfidando lo status quo e attraversando un momento particolarmente emozionante del nostro percorso. Entrambi i brand hanno una forte e fedele base di fan nel Regno Unito e a livello internazionale, e non vediamo l’ora di premiare i nostri tifosi attraverso questa nuova partnership”.

Lorenzo Pellegrino, CEO di Skrill, NETELLER e Income Access di Paysafe ha aggiunto: “Con il tanto atteso ritorno dei tifosi negli stadi di calcio e l’incredibile stagione che sta vivendo il Leeds United, non riesco a pensare a un momento più emozionante per Skrill per ufficializzare questa partnership. Sappiamo già dalle nostre partnership calcistiche che i tifosi apprezzano i vantaggi di Skrill e che il nostro servizio è molto importante per loro. Sfrutteremo al massimo questo nuovo rapporto per aggiungere valore all’ecosistema dei pagamenti del club, ai nostri clienti e ai partner per renderla una formula vincente. Auguriamo alla squadra tutto il meglio per l’importante sfida di questo fine settimana e per il resto della stagione”.