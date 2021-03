UNA MAGLIA “RICORDO” PER LA REAL SOCIEDAD IN FINALE DI COPPA

Il prossimo 3 aprile sarà un giorno speciale per la Real Sociedad (club della Liga spagnola). Giocherà infatti di nuovo in una finale di Coppa e lo farà con una maglia ricordo.

Oltre al classico txuri urdin, la maglia ha dettagli in oro. Quattro strisce azzurre sul petto e tre sulla schiena, intervallate dalle caratteristiche strisce bianche, che simboleggiano il percorso che ha portato alla finale. Sette partite, sette ricordi. Ognuna di queste strisce azzurre è contrassegnata da una delle pietre miliari lungo il percorso. Una ad una si possono vedere le partite disputate per qualificarsi alla storica finale del 3 aprile a La Cartuja: CD Becerril, AD Ceuta FC, RCD Espanyol, CA Osasuna, Real Madrid CF e CD Mirandés (pareggio).

“Che momento speciale vivremo il 3 aprile a Siviglia! Siamo di nuovo in una finale. E daremo tutto quello che abbiamo per vincere la Coppa. A meno di un mese dalla finale, vi presentiamo una maglia per ricordare. La indosseremo per giocare la finale e vogliamo che anche voi possiate indossarla. Gurekin!” – si legge in una nota del club iberico.